Ученые их ЮАР сообщили о росте риска повторного заражения из-за омикрона
Новый штамм коронавируса «омикрон» снижает риск первичного заражения коронавирусом, однако повышает риск повторного заражения, говорится в исследовании ученых из ЮАР, опубликованном на портале препринтов MedRxiv.
«Недавнее распространение варианта Омикрона было связано со снижением опасности первичной инфекции и увеличением опасности повторного заражения», — говорится в исследовании.
По данным ученых, омикрон способен избегать иммунитета к предыдущим штаммам вируса. В исследовании отмечается, что важно выяснить, способен ли омикрон уклоняться от иммунитета, выработанного после вакцинации и как это отразится на защите от тяжелого течения болезни и смерти.
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм омикрон пока не выявлен.