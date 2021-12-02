Роспотребнадзор ввел 14-дневный карантин для приезжающих из ЮАР

«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИДа, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).