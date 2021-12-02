Роспотребнадзор ввел 14-дневный карантин для приезжающих из ЮАР
Власти России ввели двухнедельный карантин для людей, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда». В стране был выявлен новый штамм коронавируса омикрон.
«Сегодня РФ ввела карантин двухнедельный, но только для тех, кто возвращается из ЮАР и стран, которые имеют непосредственную границу с ЮАР, и все. Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИДа, это несколько сотен находящихся в ЮАР», — рассказала Попова (цитата по ТАСС).
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября. По данным Роспотребнадзора, в России штамм омикрон пока не выявлен.