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Общество

В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

Суточный прирост заражений коронавирусом в России вновь опустился ниже 33 000, следует из данных оперштаба. Сегодня таковых зафиксировано 32 930. Умерли за 24 часа 1217 пациентов с COVID-19.

Вчера в стране впервые за три дня инфекция подтвердилась более чем у 33 000 человек — 33 389. Скончался 1221 заболевший.

В целом за время пандемии COVID-19 заболели 9 736 037 россиян. Из них 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 умерли.

В Москве за сутки зарегистрировали 3304 случая заражения после 3805 вчера. Умерли 95 жителей с COVID-19. Столица лидирует по общему числу выявленных инфицированных, таковых там за все время 1 956 583. Среди них 1 783 316 выздоровели, 34 483 умерли.

Также в топ по суточному приросту заболеваемости коронавирусом попали Санкт-Петербург (+2609 случаев), Московская область (+1813), Самарская область (+897) и Краснодарский край (+812).

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 69,5 млн граждан, из них около 60,8 млн прошли полный курс вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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