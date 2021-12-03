В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки
Суточный прирост заражений коронавирусом в России вновь опустился ниже 33 000, следует из данных оперштаба. Сегодня таковых зафиксировано 32 930. Умерли за 24 часа 1217 пациентов с COVID-19.
Вчера в стране впервые за три дня инфекция подтвердилась более чем у 33 000 человек — 33 389. Скончался 1221 заболевший.
В целом за время пандемии COVID-19 заболели 9 736 037 россиян. Из них 8 436 631 человек выздоровел, 278 857 умерли.
В Москве за сутки зарегистрировали 3304 случая заражения после 3805 вчера. Умерли 95 жителей с COVID-19. Столица лидирует по общему числу выявленных инфицированных, таковых там за все время 1 956 583. Среди них 1 783 316 выздоровели, 34 483 умерли.
Также в топ по суточному приросту заболеваемости коронавирусом попали Санкт-Петербург (+2609 случаев), Московская область (+1813), Самарская область (+897) и Краснодарский край (+812).
По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 51,8% при цели в 80%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 69,5 млн граждан, из них около 60,8 млн прошли полный курс вакцинации.