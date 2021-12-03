«Единая Россия» разработала методичку с ответами на мифы о вакцинации

- На заявление о том, что «решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял» и «присваивать номер человеку, так же, как и желтые звезды, нельзя», депутаты могут сказать: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «черных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция»;