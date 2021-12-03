«Единая Россия» разработала методичку с ответами на мифы о вакцинации
Партия «Единая Россия» подготовила методические рекомендации с аргументами в пользу вакцинации против коронавируса и введения QR-кодов, где перечислила мифы о прививках, сообщает РБК со ссылкой на документ. Он получил название «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». Там, в частности, указано, как депутатам стоит отвечать гражданам и СМИ на вопросы, касающиеся иммунизации.
- В ответ на утверждение, что QR-коды подобны «цифровым концлагерям», единороссам рекомендуют предлагать отказаться от идентификационных номером налогоплательщиков (ИНН). Сейчас такие есть у всех, но никто не говорит, что «живет в концлагере», говорится в документе;
- На заявление о том, что «решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял» и «присваивать номер человеку, так же, как и желтые звезды, нельзя», депутаты могут сказать: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «черных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция»;
- В ответ на замечание, что привитые от коронавируса люди тоже заболевают, следует напомнить, что у них COVID-19 протекает в легкой форме. Кроме того, они «не болели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной нагрузки из-за множества непривитых людей вокруг»;
- Миф, что вакцины до конца не изучены и их эффективность не доказана, можно развенчать утверждением, что больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом Lancet видят эффективность российских вакцин. Еще один вариант ответа звучит так: «Если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская»;
- Человека, утверждающего, что его «чипируют» и потом «контролируют QR-кодом», депутатам рекомендуется спросить, кому лично тот нужен. «Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!» — предлагается ответить в разговоре с антиваксерами.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. По данным оперштаба на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 51,8%. Так, первую прививку от COVID-19 сделали почти 69,5 млн граждан, из них около 60,8 млн прошли полный курс вакцинации.