Депутатам Госдумы объяснили причину введения QR-кодов

У депутатов также появились ответы на некоторые непростые вопросы. Один из них – что делать невакцинированным гражданам при введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля с учетом того, что при использовании двухкомпонентной вакцины второй компонент вводится через 21 день и до этого момента код не выдается. Заменой кода на первое время может стать отрицательный результат ПЦР-теста, при котором можно получить двухмерный штриховой код (QR-код) на «Госуслугах» на 72 часа. «Рекомендуется, – говорится в документе, – позаботиться о прививке заранее и помнить, что ПЦР-тест – это страховочная мера на случай отсутствия документов о вакцинации / медицинских противопоказаниях / подтверждении перенесенного заболевания».