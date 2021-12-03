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Общество

Депутатам Госдумы объяснили причину введения QR-кодов

Количество умерших за время пандемии сравнимо с численностью населения целого региона России
Максим Иванов Елена Мухаметшина
Правительство подготовило для депутатов Госдумы от «Единой России», которые сейчас разъехались по регионам для работы с избирателями, подборку основных фактов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте / Андрей Гордеев / Ведомости

Перед работой в регионах (продлится с 29 ноября по 5 декабря) депутаты Госдумы от «Единой России» получили 19-страничный документ, в котором в 33 пунктах изложены основные факты по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Ими депутаты могут руководствоваться при общении с избирателями, если у тех возникнут вопросы, рассказали два собеседника во фракции «Единая Россия». Документ, по словам собеседника «Ведомостей» во фракции, а также двух собеседников в партии «Единая Россия», готовил Белый дом. «Ведомости» ознакомились с копией документа.

В документе поясняется, «почему ограничительные меры вводятся именно сейчас». В стране критическая эпидемиологическая ситуация: «Ежедневный рост заболеваемости сохраняется более чем в 60 регионах России. Более 300 000 коек в больницах заняты больными COVID-19. Это пиковое значение с начала пандемии. Пандемия уже унесла в этом году жизни более 270 000 наших граждан. Это сопоставимо с численностью целого субъекта страны. Каждый день от коронавируса умирает более 1000 человек. Каждый день мы теряем большое сельское поселение, еженедельно – малый населенный пункт».

Необходимо вернуть систему здравоохранения к нормальному режиму работы, отмечается в документе. Сейчас 16% врачебного персонала страны занимается исключительно лечением пациентов с коронавирусом. Силы медперсонала на пределе, говорится в документе. Более того, от ковида гибнет ежедневно от 25 до 32 медработников, а за 1,5 года – 16 000 человек.

Зачем нужны законы об обязательных QR-кодах для транспорта и общественных мест

Они позволят ускорить достижение коллективного иммунитета

Также в документе разъясняется, что предлагаемые меры «не ограничивают какие-либо права граждан, включая право на свободное передвижение, закрепленное в ч. 1 ст. 27 Конституции». Речь идет лишь о «введении некоторых условий, чтобы посещать мероприятия и пользоваться отдельными видами транспорта», а именно междугородного и международного. «Россия, в отличие от других стран, не идет на жесткие ограничения прав своих граждан, как Франция, Австрия, Италия, США, Китай или Австралия», – говорится в документе.

У депутатов также появились ответы на некоторые непростые вопросы. Один из них – что делать невакцинированным гражданам при введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест с 1 февраля с учетом того, что при использовании двухкомпонентной вакцины второй компонент вводится через 21 день и до этого момента код не выдается. Заменой кода на первое время может стать отрицательный результат ПЦР-теста, при котором можно получить двухмерный штриховой код (QR-код) на «Госуслугах» на 72 часа. «Рекомендуется, – говорится в документе, – позаботиться о прививке заранее и помнить, что ПЦР-тест – это страховочная мера на случай отсутствия документов о вакцинации / медицинских противопоказаниях / подтверждении перенесенного заболевания».

Часть волнующих граждан вопросов будет позже урегулирована правительством с помощью подзаконных актов – отсылки на них также содержатся в ответах на пять из 33 вопросов. Например, будет ли проверяться QR-код или его альтернатива при пересадке в российском аэропорту. Белый дом позже урегулирует и «все вопросы покупки и бронирования билетов как онлайн, так и офлайн», пообещали депутатам Госдумы. Зато, как отмечается в документе, внесенные законопроекты не касаются автобусных перевозок.

Законопроекты внесены правительством в Госдуму 12 ноября, а отзывы к ним ожидаются до 18.00 14 декабря 2021 г.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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