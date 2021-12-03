Мурашко рассказал подробности о списке противопоказаний к вакцинации

По его словам, список противопоказаний будет небольшим и преимущественно в нем будут указаны временные противопоказания. В первую очередь, в таком списке будут указаны аллергические реакции, которые обозначены в инструкции, и непереносимость того или иного препарата. Также временным противопоказанием будет острое инфекционное заболевание, но после выздоровления можно будет сделать прививку от коронавируса.