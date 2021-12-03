Мурашко рассказал подробности о списке противопоказаний к вакцинации
Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса будет опираться на инструкции к препаратам, сейчас эксперты обсуждают несколько состояний, которые преимущественно относятся к временным противопоказаниям, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Международного форума гражданского участия «Мы вместе».
«Сейчас обсуждается ряд состояний, преимущественно относящихся к временным, поскольку сказать, что есть большой список противопоказаний к вакцинации (нельзя), это, как правило, состояние, возникающее временно», — рассказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, список противопоказаний будет небольшим и преимущественно в нем будут указаны временные противопоказания. В первую очередь, в таком списке будут указаны аллергические реакции, которые обозначены в инструкции, и непереносимость того или иного препарата. Также временным противопоказанием будет острое инфекционное заболевание, но после выздоровления можно будет сделать прививку от коронавируса.
Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источники, что Минздрав разрабатывает документ, который расширит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, такой документ может появиться в середине декабря. По данным источника, документ отправили в Роспотребнадзор, чтобы уточнить алгоритм его применения.