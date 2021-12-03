«Известия» узнали о планах расширить список противопоказаний к вакцинации
Минздрав разрабатывает документ, который расширит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, документ может появиться в середине декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, обсуждается включение перечня во временные рекомендации по вакцинации – такой список есть в предыдущей версии рекомендаций.
«Идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил другой собеседник издания, близкий к министерству.
В Минздраве изданию сообщили, что перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса коррелирует со списком противопоказаний, который указан в инструкции к вакцинам.
Сейчас противопоказано делать прививку от коронавируса людям, у которых есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные заболевания, обострение хронических болезней, а также тем, кто младше 18 лет.
Ранее в список противопоказаний входил период беременности и грудного вскармливания, однако в Минздраве ранее сообщили, что на сроке беременности более 22 недель и в период грудного вскармливания можно делать прививки. В беседе с изданием врачи рассказали, что существующих рекомендаций по аллергологии достаточно, а расширять их нецелесообразно. Пациенты с онкологией могут получить временный медотвод во время химиотерапии, а люди с аутоимунными заболеваниями могут сделать прививку, если из болезнь компенсирована и они получают адекватную терапию.