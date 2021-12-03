«Известия» узнали о планах расширить список противопоказаний к вакцинации

Ранее в список противопоказаний входил период беременности и грудного вскармливания, однако в Минздраве ранее сообщили, что на сроке беременности более 22 недель и в период грудного вскармливания можно делать прививки. В беседе с изданием врачи рассказали, что существующих рекомендаций по аллергологии достаточно, а расширять их нецелесообразно. Пациенты с онкологией могут получить временный медотвод во время химиотерапии, а люди с аутоимунными заболеваниями могут сделать прививку, если из болезнь компенсирована и они получают адекватную терапию.