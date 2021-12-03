Газета
Общество

«Известия» узнали о планах расширить список противопоказаний к вакцинации

Ведомости

Минздрав разрабатывает документ, который расширит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, документ может появиться в середине декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, обсуждается включение перечня во временные рекомендации по вакцинации – такой список есть в предыдущей версии рекомендаций.

«Идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — сообщил другой собеседник издания, близкий к министерству.

В Минздраве изданию сообщили, что перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса коррелирует со списком противопоказаний, который указан в инструкции к вакцинам.

Сейчас противопоказано делать прививку от коронавируса людям, у которых есть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные заболевания, обострение хронических болезней, а также тем, кто младше 18 лет.

Ранее в список противопоказаний входил период беременности и грудного вскармливания, однако в Минздраве ранее сообщили, что на сроке беременности более 22 недель и в период грудного вскармливания можно делать прививки. В беседе с изданием врачи рассказали, что существующих рекомендаций по аллергологии достаточно, а расширять их нецелесообразно. Пациенты с онкологией могут получить временный медотвод во время химиотерапии, а люди с аутоимунными заболеваниями могут сделать прививку, если из болезнь компенсирована и они получают адекватную терапию.

Ранее по теме: Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных