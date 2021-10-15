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Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Ведомости

Министерство здравоохранения выпустило новую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что в документе обновлены разделы, которые касаются лекарственной терапии.

«В обновленной версии временных методических рекомендаций представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания», — заявили в Минздраве,

В тексте рекомендаций говорится, что искусственные моноклональные антитела (МКА) обладают вируснейтрализующим действием по отношению к SARS-CoV-2. Так, они препятствуют инфицированию клеток человека и останавливают репликацию вируса. Среди подобных препаратов, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, Минздрав назвал сотровимаб и регданвимаб, а также комбинации бамланивимаба с этесевимабом и касиривимаба с имдевимабом.

Отмечается, что эти средства не зарегистрированы в России, поэтому их назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение. Применять препараты нужно в стационаре. При этом, помимо прочих групп пациентов, они могут быть показаны беременным женщинам с COVID-19, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, в новых рекомендациях Минздрав разъяснил возможности взаимозаменяемости разных препаратов в схемах лечения. Наконец, эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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