Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Министерство здравоохранения выпустило новую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что в документе обновлены разделы, которые касаются лекарственной терапии.
«В обновленной версии временных методических рекомендаций представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах — моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания», — заявили в Минздраве,
В тексте рекомендаций говорится, что искусственные моноклональные антитела (МКА) обладают вируснейтрализующим действием по отношению к SARS-CoV-2. Так, они препятствуют инфицированию клеток человека и останавливают репликацию вируса. Среди подобных препаратов, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, Минздрав назвал сотровимаб и регданвимаб, а также комбинации бамланивимаба с этесевимабом и касиривимаба с имдевимабом.
Отмечается, что эти средства не зарегистрированы в России, поэтому их назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение. Применять препараты нужно в стационаре. При этом, помимо прочих групп пациентов, они могут быть показаны беременным женщинам с COVID-19, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.
Кроме того, в новых рекомендациях Минздрав разъяснил возможности взаимозаменяемости разных препаратов в схемах лечения. Наконец, эксперты усовершенствовали схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.