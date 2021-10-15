Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Отмечается, что эти средства не зарегистрированы в России, поэтому их назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение. Применять препараты нужно в стационаре. При этом, помимо прочих групп пациентов, они могут быть показаны беременным женщинам с COVID-19, пожилым пациентам и людям с сопутствующими заболеваниями.