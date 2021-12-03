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Россия запросила образец штамма омикрон

Ведомости

Российская сторона запросила образцы нового штамма коронавируса омикрон, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Международного форума гражданского участия «Мы вместе». По его словам, для получения образца нужно время.

В России омикрон пока не выявлен. «Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор [проводится] у возвращающихся из-за рубежа пациентов», — добавил Мурашко (цитата по ТАСС).

О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября.

Ранее по теме: Ученые из ЮАР сообщили о росте риска повторного заражения из-за омикрона

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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