Россия запросила образец штамма омикрон
Российская сторона запросила образцы нового штамма коронавируса омикрон, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Международного форума гражданского участия «Мы вместе». По его словам, для получения образца нужно время.
В России омикрон пока не выявлен. «Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор [проводится] у возвращающихся из-за рубежа пациентов», — добавил Мурашко (цитата по ТАСС).
О выявлении нового штамма B.1.1.529 в одной из южноафриканских стран 24 ноября рассказали британские ученые. Штамм уже обнаружили в Бельгии, Великобритании, Чехии, Германии и Австралии. Случай заражения зафиксировали также в Израиле, страна закрыла границы для иностранных граждан. Россия также ограничила авиасообщение с африканскими странами с 28 ноября.