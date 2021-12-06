Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

Ранее в этом году Даниил Медведев стал победителем турнира US Open. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал вторым россиянином, который победил в US Open. Первым стал Марат Сафин в 2000 г. Для Медведева это четвертый титул в 2021 г. и 13-й титул АТР в карьере.