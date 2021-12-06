Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса
Российские теннисисты обыграли команду Хорватии и выиграли Кубок Дэвиса, сообщил ТАСС. Матч Даниила Медведева и Марина Чилича прошел со счетом 7:6, (9:7), 6:2, а игра Андрея Рублева и Борне Гойо закончилась с результатом 6:4, 7:6, (7:5).
В состав сборной вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиулин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне выступали без национального флага и гимна.
Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг. В финале турнира россияне выступали в 1994, 1995 и 2007 гг. Кубок Дэвиса является мужским аналогом Кубка Билли Джин Кинг, который в этом году выиграли российские спортсменки.
Ранее в этом году Даниил Медведев стал победителем турнира US Open. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал вторым россиянином, который победил в US Open. Первым стал Марат Сафин в 2000 г. Для Медведева это четвертый титул в 2021 г. и 13-й титул АТР в карьере.