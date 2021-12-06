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Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса

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Российские теннисисты обыграли команду Хорватии и выиграли Кубок Дэвиса, сообщил ТАСС. Матч Даниила Медведева и Марина Чилича прошел со счетом 7:6, (9:7), 6:2, а игра Андрея Рублева и Борне Гойо закончилась с результатом 6:4, 7:6, (7:5). 

В состав сборной вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиулин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства россияне выступали без национального флага и гимна. 

Ранее сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг. В финале турнира россияне выступали в 1994, 1995 и 2007 гг. Кубок Дэвиса является мужским аналогом Кубка Билли Джин Кинг, который в этом году выиграли российские спортсменки. 

Ранее в этом году Даниил Медведев стал победителем турнира US Open. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев стал вторым россиянином, который победил в US Open. Первым стал Марат Сафин в 2000 г. Для Медведева это четвертый титул в 2021 г. и 13-й титул АТР в карьере. 

Ранее по теме: Теннисист Медведев получил $2,5 млн за победу в турнире US Open

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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