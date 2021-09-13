Теннисист Медведев получил $2,5 млн за победу в турнире US Open
Российский теннисист Даниил Медведев получил $2,5 млн за победу в турнире US Open, сообщил «Спорт-экспресс». Серб Новак Джокович, занявший второе место, получил чек на $1,25 млн.
В финале турнира Медведев обыграл Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Медведев выполнил 16 подач навылет, реализовал четыре брейк-поинта из восьми и допустил девять двойных ошибок. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк.
Медведев стал вторым россиянином, который победил в US Open. Первым стал Марат Сафин в 2000 г. Для Медведева это четвертый титул в 2021 г. и 13-й титул АТР в карьере. Медведев выступал на Олимпийских играх — 2020 г. в Токио, которые прошли этим летом. В четвертьфинале соревнований он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте со счетом 6:2, 7:6 (7:5).