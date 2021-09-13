Теннисист Медведев получил $2,5 млн за победу в турнире US Open

Медведев стал вторым россиянином, который победил в US Open. Первым стал Марат Сафин в 2000 г. Для Медведева это четвертый титул в 2021 г. и 13-й титул АТР в карьере. Медведев выступал на Олимпийских играх — 2020 г. в Токио, которые прошли этим летом. В четвертьфинале соревнований он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте со счетом 6:2, 7:6 (7:5).