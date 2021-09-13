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Медведев стал первым за 21 год победителем US Open из России

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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир US Open, сообщили «РИА Новости». Спортсмен обыграл серба Новака Джоковича и стал первым победителем турнира из России с 2000 г.

Игра завершилась победой россиянина в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Медведев выполнил 16 подач навылет, реализовал четыре брейк-поинта из восьми и допустил девять двойных ошибок. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк.

Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть US Open. В 2000 г. победителем турнира стал Марат Сафин. 

Для Медведева это четвертый титул в 2021 г., 13-й титул АТР в карьере. Медведев выступал на Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые прошли этим летом. В четвертьфинале соревнований он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных