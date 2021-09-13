Медведев стал первым за 21 год победителем US Open из России
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл турнир US Open, сообщили «РИА Новости». Спортсмен обыграл серба Новака Джоковича и стал первым победителем турнира из России с 2000 г.
Игра завершилась победой россиянина в трех сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. Медведев выполнил 16 подач навылет, реализовал четыре брейк-поинта из восьми и допустил девять двойных ошибок. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк.
Медведев стал вторым российским теннисистом в истории, которому удалось выиграть US Open. В 2000 г. победителем турнира стал Марат Сафин.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 г., 13-й титул АТР в карьере. Медведев выступал на Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые прошли этим летом. В четвертьфинале соревнований он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте со счетом 6:2, 7:6 (7:5).