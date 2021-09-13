Медведев стал первым за 21 год победителем US Open из России

Для Медведева это четвертый титул в 2021 г., 13-й титул АТР в карьере. Медведев выступал на Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые прошли этим летом. В четвертьфинале соревнований он проиграл испанцу Пабло Карреньо Бусте со счетом 6:2, 7:6 (7:5).