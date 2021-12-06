«Коммерсантъ»: российский генерал не смог вернуть изъятое имущество на 160 млн рублей

В ходе обысков у Кизлыка нашли особняк площадью 450 кв. м и нежилое помещение площадью 112 кв. м, которые расположены на участке в 2440 кв. м на Советской улице в Мытищах. В самом особняке у генерал-лейтенанта обнаружили 6,6 млн руб., 629 000 евро и $625 000. Также правоохранители изъяли платиновый телефон Vertu, около 20 перьевых и шариковых ручек от Cartier, Bossert & Erhard, Waterman Serenite, Montegrappa и других люксовых компаний. Кроме этого, в доме нашли три золотых и один серебряный слиток по полкило, множество запонок, колец и подвесок, монет различных эпох и бритвенный набор из золота 999-1 пробы.