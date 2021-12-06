«Коммерсантъ»: российский генерал не смог вернуть изъятое имущество на 160 млн рублей
Мосгорсуд отказал бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанту Александру Кизлыку в возврате имущества на 160 млн руб., которое было обращено в доход государства по иску Генпрокуратуры, сообщил «Коммерсантъ».
В отношении Кизлыка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, таможенники помогали незаконно проводить через границу валюту и существенно занижали административные штрафы за аналогичные правонарушения. Сейчас дело рассматривает суд.
В ходе обысков у Кизлыка нашли особняк площадью 450 кв. м и нежилое помещение площадью 112 кв. м, которые расположены на участке в 2440 кв. м на Советской улице в Мытищах. В самом особняке у генерал-лейтенанта обнаружили 6,6 млн руб., 629 000 евро и $625 000. Также правоохранители изъяли платиновый телефон Vertu, около 20 перьевых и шариковых ручек от Cartier, Bossert & Erhard, Waterman Serenite, Montegrappa и других люксовых компаний. Кроме этого, в доме нашли три золотых и один серебряный слиток по полкило, множество запонок, колец и подвесок, монет различных эпох и бритвенный набор из золота 999-1 пробы.
У Кизлыка изъяли коллекцию дорогих часов от Breguet, Rochas, Patek Philippe, Franck Muller, Blancpain, Vacheron Constantin, Parmigiani Fleurier, Daniel JeanRichard, Piaget и Girard-Perregaux и женские часы от de Grisogono и Maurice Lacroix. Также в особняке нашли старинные карманные часы с надписью «Павелъ Буре поставщикъ двора его величества», редкий золотой хронограф «Золотое время» и настольные часы Cartier. Правоохранители обнаружили у генерал-лейтенанта Библию в позолоченном переплете, инкрустированном драгоценными камнями и около 20 икон XIX-XX веков.
Следствие установило, что жена Кизлыка не работала с 1990-х гг., поэтому у нее не было никаких доходов. Сам генерал-лейтенант с 1984 по 2006 г. служил в прокуратуре, откуда в 2007 г. перешел в ФТС. На свой официальный доход, по данным следствия, Кизлык не мог приобрести все это имущество.
Представители ответчиков заявили, что прокурор вышел за пределы своих полномочий при изъятии имущества, потому что оно было приобретено в основном до принятия антикоррупционного законодательства. Участок земли и дом были куплены за 990 000 руб., наличные генерал-лейтенант получил взаймы, а остальное ему подарили на праздники с августа 2006 по февраль 2007 г., когда он, по версии адвокатов, не должен был отчитываться о доходах.
Мосгорсуд установил, что Кизлык в 2006 г. купил дом на жену у номинала — студентки, которая находилась на иждивении у матери, работавшей в Рязани уборщицей и охранником. В договоре была указана цена менее 1 млн руб., хотя рыночная стоимость составляла 23 млн, а сейчас — вдвое больше. Договоры займа ответчики не предоставили, а подарки должны были сами сдать в Росимущество. Таким образом, решение суда о конфискации имущества вступило в силу.