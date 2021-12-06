Около четверти врачей поддержали законопроекты о QR-кодах
По данным аналитиков, 17% медиков поддержали законопроекты с условием, что ограничения будут расширены. 21,9% врачей, наоборот, согласны поддержать инициативу, если ограничения ослабят. Мнения врачей по поводу введения обязательной вакцинации от коронавируса разделились почти поровну: 50,3% медиков выступили против этого, поддержали 49,7% опрошенных.
Также 86,6% согласились с мнением, что информационную кампанию по вакцинации от коронавируса нельзя назвать успешной. 61,1% опрошенных заявили, что больше всего помешали кампании противоречивые заявления представителей власти о коронавирусе и вакцинации от него. 59,7% врачей отметили, что СМИ не могут доступно донести населению научные данные о пользе вакцинации. 59,3% заявили о недостаточно аргументированных объяснениях, что болезнь может протекать в тяжелой форме, и пояснениях, почему вакцинированные люди тоже умирают.
По мнению врачей, для повышения доверия к вакцине нужно работать с массовым населением — 56,7%, однако 19,1% респондентов отметили, что повышать доверие к вакцинации нужно и среди врачей.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест.
По данным собеседника «Ведомостей» в комитете Госдумы по охране здоровья, законы о QR-кодах хотят принять до 1 февраля 2022 г. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы – 22 декабря.