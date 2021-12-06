Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Андрею и Ивану Ургантам в связи со смертью актрисы Нины Ургант. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемые Андрей Львович и Иван Андреевич, примите соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью вашей мамы и бабушки — Нины Николаевны Ургант», — сказано в ней.
Путин назвал Ургант «человеком удивительного таланта и обаяния». Он отметил ее работу на сцене Александринского театра и в кино, указав, что артистка «играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств». Отдельно президент выделил «высочайшее мастерство» артистки, ее «преданность избранному делу», «неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность».
О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Ей было 92 года.
Ургант родилась 4 сентября 1929 г. в городе Луге Ленинградской области. В 1948 г. поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который окончила в 1953 г. Она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Укротительница тигров» и «Сыновья уходят в бой». С 1962 г. выступала в Александринском театре в Санкт-Петербурге.
На счету Ургант несколько премий и наград. В 1963 г. она получила специальный приз Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление», в 1974 г. актриса стала народной артисткой РСФСР. В 2006 г. ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а в 2016 г. — орден Почета.