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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Андрею и Ивану Ургантам в связи со смертью актрисы Нины Ургант. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. 

«Уважаемые Андрей Львович и Иван Андреевич, примите соболезнования, слова поддержки и участия в связи со смертью вашей мамы и бабушки — Нины Николаевны Ургант», — сказано в ней. 

Путин назвал Ургант «человеком удивительного таланта и обаяния». Он отметил ее работу на сцене Александринского театра и в кино, указав, что артистка «играла с полной самоотдачей, покоряла публику глубиной и искренностью чувств». Отдельно президент выделил «высочайшее мастерство» артистки, ее «преданность избранному делу», «неизменную доброжелательность и истинную интеллигентность».

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Ей было 92 года. 

Ургант родилась 4 сентября 1929 г. в городе Луге Ленинградской области. В 1948 г. поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, который окончила в 1953 г. Она снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Укротительница тигров» и «Сыновья уходят в бой». С 1962 г. выступала в Александринском театре в Санкт-Петербурге.

На счету Ургант несколько премий и наград. В 1963 г. она получила специальный приз Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Вступление», в 1974 г. актриса стала народной артисткой РСФСР. В 2006 г. ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, а в 2016 г. — орден Почета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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