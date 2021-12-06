В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года
«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — сообщил Леус.
Он отметил, что в XXI веке рекорды похолодания обновлялись только два раза — 14 июля 2015 и 3 января 2002 г. Ночь с 5 на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы, а в последний раз такой мороз в Санкт-Петербурге был 25 января 2019 г.
Днем 6 декабря в Санкт-Петербурге температура прогреется до -16-18 градусов, в Ленинградской области — до -15-20. Среднесуточная температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы.