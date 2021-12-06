В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

Он отметил, что в XXI веке рекорды похолодания обновлялись только два раза — 14 июля 2015 и 3 января 2002 г. Ночь с 5 на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы, а в последний раз такой мороз в Санкт-Петербурге был 25 января 2019 г.