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В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

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Суточный рекорд минимальной температуры был установлен в Санкт-Петербурге 6 декабря, в городе похолодало до -20,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем аккаунте в Facebook

«Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в Северной столице опустились до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году», — сообщил Леус.

Он отметил, что в XXI веке рекорды похолодания обновлялись только два раза — 14 июля 2015 и 3 января 2002 г. Ночь с 5 на 6 декабря стала самой холодной с начала зимы, а в последний раз такой мороз в Санкт-Петербурге был 25 января 2019 г. 

Днем 6 декабря в Санкт-Петербурге температура прогреется до -16-18 градусов, в Ленинградской области — до -15-20. Среднесуточная температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных