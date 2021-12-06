«Спутник лайт» одобрили в Аргентине как самостоятельную вакцину
Аргентина одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — говорится в сообщении.
Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» аргентинские власти зарегистрировали в декабре 2020 г. РФПИ отмечает, что препарат «стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании по вакцинации населения». «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.
В Аргентине используются шесть вакцин. Это «Спутник V», Covishield (от AstraZeneca), китайские Sinopharm и Cansino, а также Moderna и Pfizer.