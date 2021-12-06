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«Спутник лайт» одобрили в Аргентине как самостоятельную вакцину

Ведомости

Аргентина одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустерной инъекции, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» как самостоятельного препарата и в качестве бустирующей инъекции», — говорится в сообщении.

Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» аргентинские власти зарегистрировали в декабре 2020 г. РФПИ отмечает, что препарат «стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании по вакцинации населения». «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

По данным производителя вакцины, Центра имени Гамалеи, при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. Данные получены на основе однократной вакцинации 28 000 человек в Москве.

В Аргентине используются шесть вакцин. Это «Спутник V», Covishield (от AstraZeneca), китайские Sinopharm и Cansino, а также Moderna и Pfizer.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных