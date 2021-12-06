«Спутник лайт» одобрили в Аргентине как самостоятельную вакцину

Двухкомпонентную вакцину «Спутник V» аргентинские власти зарегистрировали в декабре 2020 г. РФПИ отмечает, что препарат «стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании по вакцинации населения». «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».