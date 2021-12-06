В Москве спрогнозировали сильнейший снегопад с 1949 года
Сильнейший снегопад пройдет в Москве 7 декабря, в этот день может быть побит рекорд по осадкам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 г. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», — сообщил Тишковец.
Он рассказал, что по модельным оценкам за сутки может выпасть от 9 до 14 мм осадков — около 20% месячной нормы. Предыдущие рекорды по осадкам для 7 декабря были зарегистрированы в 1949 и 1955 гг. — 12,7 и 8,2 мм соответственно. Суточный рекорд по числу осадков для всего декабря был установлен в 1981 г. — тогда за 24 ч выпало 23 мм осадков.
Небольшой снегопад, по словам синоптика, начнется в Москве в середине ночи, а особенно сильно снег будет идти с 9:00 до 15:00, видимость в это время ухудшится до 500-1000 м. К вечеру снегопад немного ослабнет и при температуре около нуля перейдет в мокрый снег, иногда вперемежку с дождем.