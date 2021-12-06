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В Москве спрогнозировали сильнейший снегопад с 1949 года

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Сильнейший снегопад пройдет в Москве 7 декабря, в этот день может быть побит рекорд по осадкам, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, такого снегопада в этот день не было с 1949 г. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 миллиметра, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю. И грядущий вторник может повторить рекорд дня по количеству осадков и даже превысить его», — сообщил Тишковец.

Он рассказал, что по модельным оценкам за сутки может выпасть от 9 до 14 мм осадков — около 20% месячной нормы. Предыдущие рекорды по осадкам для 7 декабря были зарегистрированы в 1949 и 1955 гг. — 12,7 и 8,2 мм соответственно. Суточный рекорд по числу осадков для всего декабря был установлен в 1981 г. — тогда за 24 ч выпало 23 мм осадков.

Небольшой снегопад, по словам синоптика, начнется в Москве в середине ночи, а особенно сильно снег будет идти с 9:00 до 15:00, видимость в это время ухудшится до 500-1000 м. К вечеру снегопад немного ослабнет и при температуре около нуля перейдет в мокрый снег, иногда вперемежку с дождем. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных