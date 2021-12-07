Российский фильм «Разжимая кулаки» номинирован на премию «Оскар»
Американская киноакадемия внесла в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» картину российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», говорится на сайте премии «Оскар».
Всего в лонг-лист номинации вошли более 90 кинокартин. Также в лонг-лист попал выдвинутый от Финляндии фильм «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым, снятый совместно с Россией. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 12 декабря, а победитель станет известен 8 февраля.
25 октября председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил, что фильм «Разжимая кулаки» будет номинирован на премию «Оскар» от России.
В фильме рассказывается о том, как семья после теракта в Беслане переехала в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии. Отец Заур строго воспитывает своих сыновей и дочь. Старший сын Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко пока не понял, чего хочет от жизни, а дочь Ада строит план побега. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.