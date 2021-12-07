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Российский фильм «Разжимая кулаки» номинирован на премию «Оскар»

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Американская киноакадемия внесла в лонг-лист номинации «Лучший иностранный фильм» картину российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки», говорится на сайте премии «Оскар».

Всего в лонг-лист номинации вошли более 90 кинокартин. Также в лонг-лист попал выдвинутый от Финляндии фильм «Купе номер шесть» с Юрой Борисовым, снятый совместно с Россией. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 12 декабря, а победитель станет известен 8 февраля. 

25 октября председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай сообщил, что фильм «Разжимая кулаки» будет номинирован на премию «Оскар» от России. 

В фильме рассказывается о том, как семья после теракта в Беслане переехала в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии. Отец Заур строго воспитывает своих сыновей и дочь. Старший сын Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко пока не понял, чего хочет от жизни, а дочь Ада строит план побега. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных