Российский фильм «Разжимая кулаки» номинирован на премию «Оскар»

В фильме рассказывается о том, как семья после теракта в Беслане переехала в небольшой шахтерский городок в Северной Осетии. Отец Заур строго воспитывает своих сыновей и дочь. Старший сын Аким сбежал в Ростов на заработки, младший Дакко пока не понял, чего хочет от жизни, а дочь Ада строит план побега. Картина получила главную награду во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля. 74-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном Берегу во Франции с 6 по 17 июля.