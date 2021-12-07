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Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Карапетян

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Летчик-испытатель конструкторского бюро им. М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России». 

«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.

Гурген Карапетян родился в Свердловске в 1936 г., в 1961 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ). С этого же года он начал работать ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а в 1962 г. окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей. Карапетян работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода им. Миля с 1962 по 1993 г., с 1974 г. был старшим летчиком-испытателем завода. Карапетян провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. 

С 1962 по 1982 г. установил 10 мировых рекордов скорости и грузоподъемности на Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26. В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе экипажа вертолета Ми-26. В 1991 г. получил звание Героя Советского Союза. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных