Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Карапетян
Летчик-испытатель конструкторского бюро им. М. Л. Миля, Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.
Гурген Карапетян родился в Свердловске в 1936 г., в 1961 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ). С этого же года он начал работать ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а в 1962 г. окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей. Карапетян работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода им. Миля с 1962 по 1993 г., с 1974 г. был старшим летчиком-испытателем завода. Карапетян провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций.
С 1962 по 1982 г. установил 10 мировых рекордов скорости и грузоподъемности на Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26. В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе экипажа вертолета Ми-26. В 1991 г. получил звание Героя Советского Союза.