Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Карапетян

Гурген Карапетян родился в Свердловске в 1936 г., в 1961 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ). С этого же года он начал работать ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а в 1962 г. окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей. Карапетян работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода им. Миля с 1962 по 1993 г., с 1974 г. был старшим летчиком-испытателем завода. Карапетян провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций.