Мурашко оценил запасы медицинского кислорода в российских больницах
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исключил возможность нехватки кислорода в медицинских учреждениях. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Глава ведомства заявил, что работа по обеспечению больниц ведется совместно с Министерством торговли.
«По данным мониторинга доступности и обеспеченности стационаров кислородом, проводится Росздравнадзором, по трем регионам на сегодняшний день в ручном режиме корректируем и ведем, сопровождаем поставку кислорода. Рисков нет. С Минпромторгом обеспечиваем полностью взаимодействие и дополнительные материальные средства на закупку кислорода, они используются», — подчеркнул Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в «Роскосмосе» предложили не штрафовать предприятия, помогающие медицинским учреждениям с поставками жидкого кислорода. В среднем больницы получают от корпорации 93 тонны жидкого кислорода. Из-за этого возникает недостаток вещества, которое активно используется для ракетных испытаний, что может привести к срыву сроков космических программ.
Ранее сообщалось, что Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») временно перестанет использовать кислород для огневых испытаний. Предприятие будет активно обеспечивать веществом медицинские учреждения.