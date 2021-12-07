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Общество

Мурашко оценил запасы медицинского кислорода в российских больницах

Ведомости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исключил возможность нехватки кислорода в медицинских учреждениях. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава ведомства заявил, что работа по обеспечению больниц ведется совместно с Министерством торговли.

«По данным мониторинга доступности и обеспеченности стационаров кислородом, проводится Росздравнадзором, по трем регионам на сегодняшний день в ручном режиме корректируем и ведем, сопровождаем поставку кислорода. Рисков нет. С Минпромторгом обеспечиваем полностью взаимодействие и дополнительные материальные средства на закупку кислорода, они используются», — подчеркнул Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в «Роскосмосе» предложили не штрафовать предприятия, помогающие медицинским учреждениям с поставками жидкого кислорода. В среднем больницы получают от корпорации 93 тонны жидкого кислорода. Из-за этого возникает недостаток вещества, которое активно используется для ракетных испытаний, что может привести к срыву сроков космических программ.

Ранее сообщалось, что Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») временно перестанет использовать кислород для огневых испытаний. Предприятие будет активно обеспечивать веществом медицинские учреждения.

Ранее по теме: «Роскосмос» прекратил испытания двигателей ради кислорода для больниц Воронежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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