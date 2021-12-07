Мурашко оценил запасы медицинского кислорода в российских больницах

«По данным мониторинга доступности и обеспеченности стационаров кислородом, проводится Росздравнадзором, по трем регионам на сегодняшний день в ручном режиме корректируем и ведем, сопровождаем поставку кислорода. Рисков нет. С Минпромторгом обеспечиваем полностью взаимодействие и дополнительные материальные средства на закупку кислорода, они используются», — подчеркнул Мурашко (цитата по «РИА Новости»).