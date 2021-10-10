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«Роскосмос» прекратил испытания двигателей ради кислорода для больниц Воронежа

Ведомости

Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») временно перестанет использовать кислород для огневых испытаний. Об этом в Telegram сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — заявил 10 октября Рогозин.

По его словам, только одно это предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 т кислорода.

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8 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал ситуацию в медицине региона сложной и рассказал о ряде мер. Так, он поручил снимать крупные кислородные концентраторы со строящегося в центре Воронежа онкоцентра. 

«Перебрасываем концентраторы в «Электронику» и облбольницу на 9-м км. Строители уже приступают там к возведению фундаментов. К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на койки, распорядился выделить на это 40 млн руб. Также переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов», — рассказывал Гусев. 

КБ «Химавтоматики» занимается разработкой и испытаниями ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Ангара». В состав предприятия входит цех по производству кислорода, который используется в двигателях в качестве окислителя.

В Воронежской области за последние сутки выявили 630 заболевших коронавирусом. Власти региона решили перевести с 12 октября школьников на дистант, а компаниям рекомендовали разрешить воронежским родителям работать на удаленке. Общепиту запретили обслуживать гостей после 21 часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных