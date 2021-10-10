«Роскосмос» прекратил испытания двигателей ради кислорода для больниц Воронежа
Воронежское конструкторское бюро «Химавтоматики» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») временно перестанет использовать кислород для огневых испытаний. Об этом в Telegram сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — заявил 10 октября Рогозин.
По его словам, только одно это предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 т кислорода.
8 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал ситуацию в медицине региона сложной и рассказал о ряде мер. Так, он поручил снимать крупные кислородные концентраторы со строящегося в центре Воронежа онкоцентра.
«Перебрасываем концентраторы в «Электронику» и облбольницу на 9-м км. Строители уже приступают там к возведению фундаментов. К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на койки, распорядился выделить на это 40 млн руб. Также переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов», — рассказывал Гусев.
КБ «Химавтоматики» занимается разработкой и испытаниями ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» и «Ангара». В состав предприятия входит цех по производству кислорода, который используется в двигателях в качестве окислителя.
В Воронежской области за последние сутки выявили 630 заболевших коронавирусом. Власти региона решили перевести с 12 октября школьников на дистант, а компаниям рекомендовали разрешить воронежским родителям работать на удаленке. Общепиту запретили обслуживать гостей после 21 часа.