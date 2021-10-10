«Роскосмос» прекратил испытания двигателей ради кислорода для больниц Воронежа

«Перебрасываем концентраторы в «Электронику» и облбольницу на 9-м км. Строители уже приступают там к возведению фундаментов. К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на койки, распорядился выделить на это 40 млн руб. Также переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов», — рассказывал Гусев.