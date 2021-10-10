Все школы Воронежа переводят на дистант из-за коронавируса
Оперштаб Воронежской области ввел новый пакет ограничительных мер, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 12 октября все классы школ города перейдут на дистанционный формат обучения.
Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых дети учатся в 1-4 классах. В муниципалитетах главы могут сами принимать решение о закрытии школ в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ограничения также касаются работы заведений общественного питания. Все рестораны и кафе в Воронежской области будут работать до 21 часа.
Накануне в регионе запретили проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей, а с 9 по 22 октября приостановлена деятельность концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственных товаров.
С 11 октября режим самоизоляции вводится для людей старше 65 лет, за исключением тех, кто сделал прививку от коронавируса и перенес заболевание не раньше, чем полгода назад.
За последние сутки в регионе выявлено 630 заболевших COVID-19, это один из самых высоких показателей в стране.