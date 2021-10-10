Все школы Воронежа переводят на дистант из-за коронавируса

Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых дети учатся в 1-4 классах. В муниципалитетах главы могут сами принимать решение о закрытии школ в зависимости от эпидемиологической ситуации.