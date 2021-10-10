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Все школы Воронежа переводят на дистант из-за коронавируса

Ведомости

Оперштаб Воронежской области ввел новый пакет ограничительных мер, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 12 октября все классы школ города перейдут на дистанционный формат обучения. 

Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести на удаленку или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, у которых дети учатся в 1-4 классах. В муниципалитетах главы могут сами принимать решение о закрытии школ в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ограничения также касаются работы заведений общественного питания. Все рестораны и кафе в Воронежской области будут работать до 21 часа.

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Накануне в регионе запретили проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей, а с 9 по 22 октября приостановлена деятельность концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственных товаров.

С 11 октября режим самоизоляции вводится для людей старше 65 лет, за исключением тех, кто сделал прививку от коронавируса и перенес заболевание не раньше, чем полгода назад. 

За последние сутки в регионе выявлено 630 заболевших COVID-19, это один из самых высоких показателей в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных