В Крыму переведут на удаленку 50% сотрудников госучреждений

Кроме того, уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируется довести до не менее 80%. При этом Аксенов поручил обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации, к исполнению профессиональных обязанностей на основании отрицательных результатов теста на COVID-19.