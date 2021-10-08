В Крыму переведут на удаленку 50% сотрудников госучреждений
В Крыму ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса, в частности 50% сотрудников госучреждений и пожилые работники перейдут на дистанционный режим работы. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Постановляю руководителям организаций, предприятий перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы... обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников», — говорится в документе.
Кроме того, уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируется довести до не менее 80%. При этом Аксенов поручил обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации, к исполнению профессиональных обязанностей на основании отрицательных результатов теста на COVID-19.
По данным оперштаба на 8 октября, число случаев коронавируса в Крыму за весь период пандемии составило 82 748. Умерли 2663 человека, выздоровел — 70 681.
Сразу пять российских регионов 30 сентября объявили об ужесточении мер по борьбе с ковидом из-за роста числа заболевших: от продления режима повышенной готовности в Крыму до запуска системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий в Самарской области. Позднее об ужесточении мер также заявили власти Псковской, Челябинской, Саратовской, Нижегородской областей, в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.