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В Крыму переведут на удаленку 50% сотрудников госучреждений

Ведомости

В Крыму ужесточили ограничения в связи с распространением коронавируса, в частности 50% сотрудников госучреждений и пожилые работники перейдут на дистанционный режим работы. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Постановляю руководителям организаций, предприятий перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы... обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников», — говорится в документе.

Кроме того, уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируется довести до не менее 80%. При этом Аксенов поручил обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации, к исполнению профессиональных обязанностей на основании отрицательных результатов теста на COVID-19.

По данным оперштаба на 8 октября, число случаев коронавируса в Крыму за весь период пандемии составило 82 748. Умерли 2663 человека, выздоровел — 70 681.

Сразу пять российских регионов 30 сентября объявили об ужесточении мер по борьбе с ковидом из-за роста числа заболевших: от продления режима повышенной готовности в Крыму до запуска системы QR-кодов для посещения массовых мероприятий в Самарской области. Позднее об ужесточении мер также заявили власти Псковской, Челябинской, Саратовской, Нижегородской областей, в Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.

Ранее по теме: В сентябре как минимум 13 регионов объявили о новых мерах борьбы с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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