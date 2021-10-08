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Еще семь регионов России ввели ограничения из-за роста случаев COVID-19

Ведомости

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что с 11 октября концерты и культурные мероприятия в регионе смогут посещать только вакцинированные от коронавируса или переболевшие COVID-19 в течение полугода люди при наличии соответствующего QR-кода, который можно получить на сайте госуслуг. Заявление главы субъекта федерации передает местная пресс-служба в Telegram-канале.

С 1 ноября мера с QR-кодами будет действовать также для посещения заведений общественного питания, бассейнов, досуговых организаций и фитнес-центров. При этом все образовательные учреждения, кроме заведений допобразования, возвращаются к работе в очном режиме.

Ведерников также ужесточил требования по вакцинации населения. Во-первых, в перечень сотрудников, которые в обязательном порядке должны сделать прививки от COVID-19, добавили работников гостиниц, курьеров и тех, кто трудится на пищевых производствах. Во-вторых, доля людей, которых необходимо вакцинировать, увеличена с 60 до 80%. В-третьих, обязательная вакцинация вводится для всех сотрудников старше 65 лет. 

30 сентября Ведерников предупредил, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в регионе могут ввести локдаун в течение ближайших двух-трех недель. Сегодня Ведерников заявил, что пока к данной мере прибегать не будет. 

Помимо Псковской области, сегодня антиковидные меры ужесточили еще несколько регионов:

- Челябинская область с 11 октября вводит обязательную вакцинацию совершеннолетних сотрудников образовательных и медицинских учреждений, а также работников сферы обслуживания;

- С того же дня Саратовская область вводит обязательную вакцинацию минимум 80% сотрудников образовательных и медицинских организаций, социального обслуживания и МФЦ, сферы услуг, а также госслужащих, муниципальных работников и сотрудников органов власти и местного самоуправления;

- В Благовещенске с 18 октября посетить заведения общепита можно будет только по QR-коду или при наличии отрицательного ПЦР-теста. С 1 ноября меру распространят на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей;

- На Сахалине в кино и театры будут допускать только людей, прошедших вакцинацию от коронавируса;

- В Нижегородской области долю сотрудников промышленных предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, повысили с 60 до 80%;

- В Ямало-Ненецком автономном округе обязательную вакцинацию от коронавируса с 8 октября ввели для сотрудников медицинской и образовательной сфер, учреждений спорта, физической культуры и культуры, сферы обслуживания, организации отдыха и развлечений населения.

Вчера оперштаб впервые с зафиксировал рекордный с 31 декабря 2020 г. суточный прирост зараженных коронавирусом в России — 27 550. Сегодня показатель был чуть меньше — 27 246. При этом количество смертей вновь обновило антирекорд, достигнув 936. В целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 717 356 человек, умерли 214 485 из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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