Еще семь регионов России ввели ограничения из-за роста случаев COVID-19

Вчера оперштаб впервые с зафиксировал рекордный с 31 декабря 2020 г. суточный прирост зараженных коронавирусом в России — 27 550. Сегодня показатель был чуть меньше — 27 246. При этом количество смертей вновь обновило антирекорд, достигнув 936. В целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 717 356 человек, умерли 214 485 из них.