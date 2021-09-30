Губернатор Псковской области допустил введение локдауна в регионе

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 из 85 регионов страны. Подобную динамику она охарактеризовала как «интенсивную». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране «является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации».