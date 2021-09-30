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Губернатор Псковской области допустил введение локдауна в регионе

Ведомости

Псковская область может ввести локдаун из-за коронавируса через две-три недели, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале области.

«Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие 10 дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции», — сказал глава региона.

В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в ряде муниципалитетов региона власти приняли решение перевести на дистанционное обучение до 11 октября учащихся школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. При этом дежурные группы в младших классах будут сохранены.

Со следующей недели в Псковской области отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки. Детские игровые комнаты закроют, банкеты и религиозные мероприятия будут запрещены.

Также Псковская область вернет требования к постояльцам гостиниц и санаториев. Чтобы посетить их, необходимо будет предъявить справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 из 85 регионов страны. Подобную динамику она охарактеризовала как «интенсивную». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране «является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации».

По данным оперштаба на 30 сентября, за последние сутки в Псковской области выявили 164 новых случая коронавируса. Это рекорд с 24 января 2021 г. Общее число заболевших за время пандемии достигло 50 265 человек. Умерли 777 пациентов с COVID-19. 

Ранее по теме: Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 56 регионах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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