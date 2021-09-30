Губернатор Псковской области допустил введение локдауна в регионе
Псковская область может ввести локдаун из-за коронавируса через две-три недели, заявил губернатор региона Михаил Ведерников. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале области.
«Чтобы не столкнуться с необходимостью вводить локдаун, а это может произойти уже через 2-3 недели, в ближайшие 10 дней мы должны сделать все возможное, чтобы сбить темпы роста распространения инфекции», — сказал глава региона.
В связи с высокой заболеваемостью COVID-19 в ряде муниципалитетов региона власти приняли решение перевести на дистанционное обучение до 11 октября учащихся школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. При этом дежурные группы в младших классах будут сохранены.
Со следующей недели в Псковской области отменяются все массовые и спортивные мероприятия, тренировки, секции и кружки. Детские игровые комнаты закроют, банкеты и религиозные мероприятия будут запрещены.
Также Псковская область вернет требования к постояльцам гостиниц и санаториев. Чтобы посетить их, необходимо будет предъявить справку о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 из 85 регионов страны. Подобную динамику она охарактеризовала как «интенсивную». Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране «является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации».
По данным оперштаба на 30 сентября, за последние сутки в Псковской области выявили 164 новых случая коронавируса. Это рекорд с 24 января 2021 г. Общее число заболевших за время пандемии достигло 50 265 человек. Умерли 777 пациентов с COVID-19.