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В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

Кремль видит новое повышение заболеваемости COVID-19 в России и новый антирекорд по числу смертей от него за сутки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим тенденцию очередную к повышению заболеваемости коронавирусом, и, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания <..> Безусловно, эта ситуация, конечно, является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации», — сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас не идёт речи о введении локдауна по всей стране.  У властей регионов, по его словам, есть полномочия вводить ограничения из-за коронавируса. Некоторые регионы вводят QR-код, ограничения на массовые мероприятия и учебный процесс.

24 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 36 регионах России, при этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет. Песков также ранее сообщил, что подобная мера не обсуждается в Кремле. 29 сентября в стране второй день подряд зафиксировали рекорд смертности от COVID-19. За сутки умерли 857 человек Число новых случаев коронавируса за сутки составило 22 430.

Ранее по теме: Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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