В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в России

«Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим тенденцию очередную к повышению заболеваемости коронавирусом, и, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания <..> Безусловно, эта ситуация, конечно, является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, а для очередной мобилизации», — сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас не идёт речи о введении локдауна по всей стране. У властей регионов, по его словам, есть полномочия вводить ограничения из-за коронавируса. Некоторые регионы вводят QR-код, ограничения на массовые мероприятия и учебный процесс.