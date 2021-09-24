Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России

Согласно последним данным оперштаба, за сутки в России была зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса — погибли 828 пациентов. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. Всего в России за сутки зарегистрировали 21 379 случая коронавируса.