Попова заявила об отсутствии оснований для введения локдауна в России
Для введения локдауна в России нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет», — сказала Попова. По ее словам, профильные специалисты должны обеспечить функционирование экономики и сохранение качества жизни людей, несмотря на меры по борьбе с инфекцией.
В то же время она отметила рост заболеваемости в регионах. «В первую очередь рост [заболеваемости] идет в крупных мегаполисах. 36 субъектов [РФ находятся] в росте. Этот рост продолжается», — сказала она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вопрос о введении локдауна.
Согласно последним данным оперштаба, за сутки в России была зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса — погибли 828 пациентов. Показатель обновляет максимум четвертый день подряд. Общее количество умерших из-за COVID-19 за время пандемии в стране достигло 202 273. Всего в России за сутки зарегистрировали 21 379 случая коронавируса.