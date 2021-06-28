В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране в настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан. Он уточнил, что регионы вводят условия обязательной вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не является обязательной вакцинацией для всех.