В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей
Главный санитарный врач Псковской области обязал вакцинировать 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ и других сфер, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, опубликовав соответствующее постановление на своей странице в Instagram.
«Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться – прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая наши особенности как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников следующих категорий», — написал губернатор.
Среди указанных категорий — работники салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, театров, кинотеатров, концертных залов, а также организаторы массовых и спортивных мероприятий, сотрудники игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.
В документе уточняется, что срок исполнения требования о вакцинации — до 27 июля.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране в настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан. Он уточнил, что регионы вводят условия обязательной вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не является обязательной вакцинацией для всех.
О введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, ранее уже объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.