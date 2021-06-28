Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

Ведомости

Главный санитарный врач Псковской области обязал вакцинировать 60% сотрудников сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, ЖКХ и других сфер, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, опубликовав соответствующее постановление на своей странице в Instagram.

«Эпидситуация в Псковской области продолжает ухудшаться – прирост заболевших на прошлой неделе составил более 60%. По этой причине, а также учитывая наши особенности как приграничного и туристического региона, главный государственный санитарный врач Псковской области подписал постановление об обязательной вакцинации 60% сотрудников следующих категорий», — написал губернатор.

Среди указанных категорий — работники салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов, предприятий бытовых услуг, МФЦ, клиентских подразделений финансовых организаций и почты, ЖКХ, энергетики и транспорта, театров, кинотеатров, концертных залов, а также организаторы массовых и спортивных мероприятий, сотрудники игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.

В документе уточняется, что срок исполнения требования о вакцинации — до 27 июля.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране в настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан. Он уточнил, что регионы вводят условия обязательной вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не является обязательной вакцинацией для всех.

О введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, ранее уже объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.

Ранее по теме: Песков заявил об отсутствии в стране обязательной вакцинации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных