Песков заявил об отсутствии в стране обязательной вакцинации

Отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к письму правительству от главы федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о введении обязательной вакцинации для всех, Песков заявил: «Никакая позиция не сформулирована. Было обращение в правительство, и какой-то ответ на это и позиция должны быть сформированы в правительстве с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб».