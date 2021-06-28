Песков заявил об отсутствии в стране обязательной вакцинации
В России в настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к письму правительству от главы федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о введении обязательной вакцинации для всех, Песков заявил: «Никакая позиция не сформулирована. Было обращение в правительство, и какой-то ответ на это и позиция должны быть сформированы в правительстве с учетом того, что именно там функционирует оперативный штаб».
Он добавил, что регионы вводят условия обязательной вакцинации для работы в некоторых отраслях, но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. «Ситуация де-факто и де-юре такая», — подчеркнул он.
Песков уточнил, что это «отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий». «Это не решения об обязательной вакцинации. Это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики», — пояснил пресс-секретарь.
Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. С 28 июня организации в Москве должны перевести 30% сотрудников (без учета привитых) на удаленную работу. На дистанционный режим работы также перейдут все сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.
В Москве с 28 июня вступил в силу запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Его могут получить те, кто переболел COVID-19 меньше полугода назад, сделал прививку или получил отрицательный ПЦР-тест. До 12 июля без кода можно будет посещать только летние кафе и веранды.