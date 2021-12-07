Мужчина застрелил двух человек в МФЦ Москвы

«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка», — сказала она.