Мужчина застрелил двух человек в МФЦ Москвы
Мужчина открыл стрельбу в здании многофункционального центра (МФЦ) на юго-востоке Москвы и убил двух человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка», — сказала она.
По словам Волк, мужчину догнал и задержал сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве. Она отметила, что стрелку 45 лет, сейчас его доставляют в отдел полиции.
Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова рассказала агентству «РИА Новости», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter, что инцидент произошел в МФЦ «Рязанский». Глава столицы выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, уточнив также, что сейчас врачи оказывают необходимую помощь раненым.