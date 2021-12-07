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Мужчина застрелил двух человек в МФЦ Москвы

Ведомости

Мужчина открыл стрельбу в здании многофункционального центра (МФЦ) на юго-востоке Москвы и убил двух человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате два человека были убиты, трое ранены, в том числе 10-летняя девочка», — сказала она.

По словам Волк, мужчину догнал и задержал сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве. Она отметила, что стрелку 45 лет, сейчас его доставляют в отдел полиции. 

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова рассказала агентству «РИА Новости», что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter, что инцидент произошел в МФЦ «Рязанский». Глава столицы выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, уточнив также, что сейчас врачи оказывают необходимую помощь раненым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных