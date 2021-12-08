Вирусолог сообщил о развитии пневмонии втрое быстрее при заражении омикроном
При заражении штаммом коронавируса «омикрон» пневмония развивается в три раза быстрее, чем при заражении старыми вариантами вируса, — за три-пять дней, сообщил в интервью газете «Известия» доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.
«Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3–5 дней», — рассказал Семенов.
Биоинформатические исследования омикрона прошли уже во многих странах мира, в том числе в России. Ученые не нашли в нем мутаций, которые перевернули свойства вируса «с ног на голову», однако он, как и «дельта», лучше взаимодействует с эпителием легких, отметил Семенов.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения омикроном.