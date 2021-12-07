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Попова: заразившиеся штаммом «омикрон» сдают положительный тест лишь на вторые сутки

Ведомости

Положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» появляются на вторые сутки, в первый день у прилетающих из других стран много отрицательных тестов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. 

«Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к числу госпитализированных», — сообщила Попова (цитата по «РИА Новости»).

Она призвала возвращающихся в Россию внимательно следить за своим здоровьем даже при отрицательном ПЦР-тесте и при необходимости сдать еще один. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России подтверждены два случая заражения штаммом «омикрон», а по остальным случаям заражения исследования продолжаются. Попова отметила, что отменять ограничения по коронавирусу в России пока рано. 

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения «омикроном».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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