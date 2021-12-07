Попова: заразившиеся штаммом «омикрон» сдают положительный тест лишь на вторые сутки
Положительные результаты ПЦР-тестов при заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» появляются на вторые сутки, в первый день у прилетающих из других стран много отрицательных тестов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Люди, которых мы встречаем, в первые сутки практически не дают положительных тестов, и только начиная со вторых суток появляются 2, 6, 8 человек, которые прибавляются к числу госпитализированных», — сообщила Попова (цитата по «РИА Новости»).
Она призвала возвращающихся в Россию внимательно следить за своим здоровьем даже при отрицательном ПЦР-тесте и при необходимости сдать еще один. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России подтверждены два случая заражения штаммом «омикрон», а по остальным случаям заражения исследования продолжаются. Попова отметила, что отменять ограничения по коронавирусу в России пока рано.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения «омикроном».