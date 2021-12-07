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Вирусолог заявил, что штамм «омикрон» может стать «живой» вакциной от COVID-19

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Новый штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, потому что у него снижена патогенность, а после выздоровления у пациента развивается иммунитет к болезнетворным вариантам инфекции, сообщил Ura.ru со ссылкой на вирусолога, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А Энгельгардта Петра Чумакова.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — заявил Чумаков.

Он отметил, что нужно проанализировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом после появления «омикрона»: вытеснит ли он болезнетворные штаммы и как это повлияет на тяжесть заболевания и количество пациентов на койках интенсивной терапии. Если «омикрон» даст передышку системе здравоохранения, возможно, больше не будет серьезных карантинов, уточнил эксперт.

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. «Омикрон» обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России 6 декабря выявили два случая заражения «омикроном».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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