В Британии назвали симптом омикрон-штамма у детей
Сыпь может появиться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», заявил в эфире Sky News британский врач Дэвид Ллойд.
Он рассказал, что симптомы заражения «омикроном» у детей и взрослых различаются. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — отметил Ллойд (цитата по «РИА Новости»). Высыпания всегда появлялись у небольшой доли пациентов с COVID-19, однако с появлением «омикрона» необычная сыпь стала появляться у около 15% детей.
Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения омикроном.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов сообщил, что «омикрон», как и «дельта», лучше взаимодействует с клетками легких, быстро спускается в нижние дыхательные пути и вызывает пневмонию через три-пять дней – в три раза быстрее, чем при прежних вариантах вируса.