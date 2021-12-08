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В Британии назвали симптом омикрон-штамма у детей

Ведомости

Сыпь может появиться у детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», заявил в эфире Sky News британский врач Дэвид Ллойд.

Он рассказал, что симптомы заражения «омикроном» у детей и взрослых различаются. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», — отметил Ллойд (цитата по «РИА Новости»). Высыпания всегда появлялись у небольшой доли пациентов с COVID-19, однако с появлением «омикрона» необычная сыпь стала появляться у около 15% детей.

Штамм омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала Попова. Омикрон обнаружили более чем в 20 странах мира, сообщил 1 декабря генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В России выявили два случая заражения омикроном.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов сообщил, что «омикрон», как и «дельта», лучше взаимодействует с клетками легких, быстро спускается в нижние дыхательные пути и вызывает пневмонию через три-пять дней – в три раза быстрее, чем при прежних вариантах вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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