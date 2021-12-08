МВД предложило расширить полномочия по проверке патронов

Ранее в этом году было принято два закона, ужесточающие законодательство об оружии. Возраст покупки охотничьего оружия в России вырос до 21 года. Также увеличился срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов: максимальное наказание выросло с пяти до шести лет.