МВД предложило расширить полномочия по проверке патронов
МВД предложило внести несколько поправок в законодательство об оружии, в том числе полномочия исследовать патроны к гражданскому и служебному оружию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на письмо министерства в Минпромторг.
«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в письме. В МВД пояснили, что сейчас в законе не указана структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованием.
Ранее в этом году было принято два закона, ужесточающие законодательство об оружии. Возраст покупки охотничьего оружия в России вырос до 21 года. Также увеличился срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов: максимальное наказание выросло с пяти до шести лет.
Это было сделано после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы.