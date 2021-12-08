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МВД предложило расширить полномочия по проверке патронов

Ведомости

МВД предложило внести несколько поправок в законодательство об оружии, в том числе полномочия исследовать патроны к гражданскому и служебному оружию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на письмо министерства в Минпромторг.

«Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям», — говорится в письме. В МВД пояснили, что сейчас в законе не указана структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованием.

Ранее в этом году было принято два закона, ужесточающие законодательство об оружии. Возраст покупки охотничьего оружия в России вырос до 21 года. Также увеличился срок лишения свободы за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов: максимальное наказание выросло с пяти до шести лет.

Это было сделано после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы. 

Ранее по теме: Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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