Собянин выделил более 250 млн рублей на перевозки медиков и пациентов после COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение выделить 252,9 млн руб. госпредприятию «Мосгортранс» на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших от COVID-19 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.
В ведомстве отметили, что для перевозок используются 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и девять больших автобусов туристического класса (Man и Setra).
«За прошедшие полтора года городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тыс. медицинских работников и 85 тыс. пациентов», — уточнили в пресс-службе.
С апреля 2020 г. была организована бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей — в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Такое постановление было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет городского бюджета.
Помимо этого городские микроавтобусы перевозят пациентов из стационаров, переболевших ковидом, для дальнейшего прохождения самоизоляции.
Ранее Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси для забора анализов и оказания помощи на дому. В 2022 г. планируется выделить 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19.