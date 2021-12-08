Газета
Общество

Собянин выделил более 250 млн рублей на перевозки медиков и пациентов после COVID-19

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение выделить 252,9 млн руб. госпредприятию «Мосгортранс» на бесплатные перевозки медиков и выздоровевших от COVID-19 пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

В ведомстве отметили, что для перевозок используются 37 автобусов малой вместимости (Mercedes Sprinter) и девять больших автобусов туристического класса (Man и Setra). 

«За прошедшие полтора года городские автобусы бесплатно перевезли свыше 260 тыс. медицинских работников и 85 тыс. пациентов», — уточнили в пресс-службе.

С апреля 2020 г. была организована бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей — в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Такое постановление было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет городского бюджета.

Помимо этого городские микроавтобусы перевозят пациентов из стационаров, переболевших ковидом, для дальнейшего прохождения самоизоляции.

Ранее Собянин выделил 866,3 млн руб. на бесплатные поездки врачей на такси для забора анализов и оказания помощи на дому. В 2022 г. планируется выделить 4 млрд руб. на обеспечение жителей города лекарствами от коронавируса и 3 млрд руб. на стимулирующие выплаты и оплату отпусков медработникам, которые лечат больных COVID-19. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных