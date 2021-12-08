Собянин выделил более 250 млн рублей на перевозки медиков и пациентов после COVID-19

С апреля 2020 г. была организована бесплатная перевозка сотрудников четырех резервных госпиталей — в Сокольниках, на ВДНХ, в Крылатском и на Каширском шоссе. Такое постановление было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса за счет городского бюджета.