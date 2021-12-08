С космодрома Байконур стартовал «Союз МС-20» с японскими туристами
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, на ее борту японские туристы – бизнесмен Юсаку Маэдзаву и его помощник Едзо Хирано, а также командир корабля – российский космонавт Александр Мисуркин, сообщили «РИА Новости».
Через девять минут после старта корабль вышел на орбиту, полет до станции займет около шести часов. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 16:41 мск. Туристы вернутся на Землю 20 декабря.
На сайте «Роскосмоса» говорится, что на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для медико-биологических исследований, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг фруктов. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов также получат поздравительные письма от родных и подарки на Новый год.
5 октября на МКС отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и вернулись на Землю 17 октября.