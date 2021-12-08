Газета
Общество

С космодрома Байконур стартовал «Союз МС-20» с японскими туристами

Ведомости

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур, на ее борту японские туристы – бизнесмен Юсаку Маэдзаву и его помощник Едзо Хирано, а также командир корабля – российский космонавт Александр Мисуркин, сообщили «РИА Новости».

Через девять минут после старта корабль вышел на орбиту, полет до станции займет около шести часов. Стыковка корабля с Международной космической станцией запланирована на 16:41 мск. Туристы вернутся на Землю 20 декабря.

На сайте «Роскосмоса» говорится, что на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для медико-биологических исследований, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг фруктов. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов также получат поздравительные письма от родных и подарки на Новый год.

5 октября на МКС отправились режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд для съемок фильма «Вызов». Они провели на МКС 12 дней и вернулись на Землю 17 октября.

Ранее по теме: Корабль с первым в мире «киноэкипажем» вернулся на Землю

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных