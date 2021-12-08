С космодрома Байконур стартовал «Союз МС-20» с японскими туристами

На сайте «Роскосмоса» говорится, что на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для медико-биологических исследований, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг фруктов. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов также получат поздравительные письма от родных и подарки на Новый год.