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Корабль с первым в мире «киноэкипажем» вернулся на Землю

Ведомости

Космонавт Олег Новицкий и участники космического полёта Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Корабль приземлился в Казахстане в воскресенье в 7:35:44 по московскому времени.

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля Союз МС-18 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — говорится в сообщении.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на борту Международной космической станции 12 дней. На МКС проходили съемки художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. По сюжету, главная героиня — врач, которая отправилась в космос оказать медицинскую помощь космонавту. Это первое в истории художественное кинематографическое произведение, снятое в космосе.

После возвращения на Землю Шипенко рассказал журналистам, что полет «Союз МС-19» прошел штатно, а приземление было мягким.

«Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе», — сказал режиссер в ходе трансляции Роскосмоса.

Пересильд призналась, что 12 дней прошли незаметно. «У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней — это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды только», — сказала Пересильд.

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Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. При этом корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки и позже успешно состыковался со станцией.

Перед космическим полетом отобранные кандидаты для «киноэкипажа» прошли специальную подготовку. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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