Корабль с первым в мире «киноэкипажем» вернулся на Землю
Космонавт Олег Новицкий и участники космического полёта Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Корабль приземлился в Казахстане в воскресенье в 7:35:44 по московскому времени.
«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля Союз МС-18 стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее!» — говорится в сообщении.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на борту Международной космической станции 12 дней. На МКС проходили съемки художественного фильма «Вызов» — проекта «Первого канала», «Роскосмоса» и студии Yellow, Black and White. По сюжету, главная героиня — врач, которая отправилась в космос оказать медицинскую помощь космонавту. Это первое в истории художественное кинематографическое произведение, снятое в космосе.
После возвращения на Землю Шипенко рассказал журналистам, что полет «Союз МС-19» прошел штатно, а приземление было мягким.
«Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе», — сказал режиссер в ходе трансляции Роскосмоса.
Пересильд призналась, что 12 дней прошли незаметно. «У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней — это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды только», — сказала Пересильд.
Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября с космодрома Байконур. Выход на орбиту прошел в штатном режиме. При этом корабль не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа космонавт Антон Шкаплеров перешел на ручной режим стыковки и позже успешно состыковался со станцией.
Перед космическим полетом отобранные кандидаты для «киноэкипажа» прошли специальную подготовку. Конкурс на главную роль в фильме был объявлен в ноябре прошлого года. По итогам медицинского и творческого отбора в основной экипаж назначили Юлию Пересильд и Клима Шипенко.