Корабль с первым в мире «киноэкипажем» вернулся на Землю

Пересильд призналась, что 12 дней прошли незаметно. «У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней — это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды только», — сказала Пересильд.