Задержанный за стрельбу в московском МФЦ признал вину

Члены ОНК отметили, что у Глазова были синяки на голове, полученные, с его слов, при задержании после инцидента. Он также утверждал, что конвоиры применили к нему электрошокер. Задержанный заявил, что у него ничего не болит и нет хронических заболеваний, от помощи врача, психолога и назначенного адвоката отказался. Он рассказал, что служил в Службе внешней разведки, откуда был уволен в 2009 г. в звании подполковника.