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Задержанный за стрельбу в московском МФЦ признал вину

Ведомости

Военный пенсионер Сергей Глазов, открывший стрельбу в здании многофункционального центра (МФЦ) на юго-востоке Москвы 7 декабря, признал вину. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, навестившие задержанного в ИВС.

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — объяснил Глазов правозащитникам причину случившегося (цитата по «Интерфаксу»).

Члены ОНК отметили, что у Глазова были синяки на голове, полученные, с его слов, при задержании после инцидента. Он также утверждал, что конвоиры применили к нему электрошокер. Задержанный заявил, что у него ничего не болит и нет хронических заболеваний, от помощи врача, психолога и назначенного адвоката отказался. Он рассказал, что служил в Службе внешней разведки, откуда был уволен в 2009 г. в звании подполковника.

45-летний Глазов открыл стрельбу в МФЦ московского района Рязанский после конфликта с охранником. В результате погибли два человека и были ранены еще четверо, среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Состояние пострадавшей сотрудницы МФЦ Зайнаб Таймазовой оценивается как крайне тяжелое, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник, что стрелок использовал незарегистрированный пистолет модели «Глок».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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