Задержанный за стрельбу в московском МФЦ признал вину
Военный пенсионер Сергей Глазов, открывший стрельбу в здании многофункционального центра (МФЦ) на юго-востоке Москвы 7 декабря, признал вину. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы, навестившие задержанного в ИВС.
«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — объяснил Глазов правозащитникам причину случившегося (цитата по «Интерфаксу»).
Члены ОНК отметили, что у Глазова были синяки на голове, полученные, с его слов, при задержании после инцидента. Он также утверждал, что конвоиры применили к нему электрошокер. Задержанный заявил, что у него ничего не болит и нет хронических заболеваний, от помощи врача, психолога и назначенного адвоката отказался. Он рассказал, что служил в Службе внешней разведки, откуда был уволен в 2009 г. в звании подполковника.
45-летний Глазов открыл стрельбу в МФЦ московского района Рязанский после конфликта с охранником. В результате погибли два человека и были ранены еще четверо, среди них сотрудник ГБУ «Жилищник», сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе 10-летняя девочка. Состояние пострадавшей сотрудницы МФЦ Зайнаб Таймазовой оценивается как крайне тяжелое, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник, что стрелок использовал незарегистрированный пистолет модели «Глок».