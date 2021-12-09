«Роскосмос» назвал стоимость путевок на космодром Восточный

Оформление заявки для получения разрешения посетить космодром стоит 2860 руб. в пусковой период. Билет для взрослых посетителей с экскурсией по объектам и разрешением любительской съемки стоит 2600 руб., услуги гида — 1560 руб., наблюдение за пуском — 2250 руб. Посещение космодрома группой из 100 человек с полноценной туристической программой и транспортным обслуживанием в период пусков в «Роскосмосе» оценили в 674 110 руб, то есть 6741 руб. с человека.