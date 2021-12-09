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«Роскосмос» назвал стоимость путевок на космодром Восточный

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Посещение космодрома Восточный будет стоить менее 10 000 руб. для взрослых и менее 5000 руб. для детей, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос». 

Оформление заявки для получения разрешения посетить космодром стоит 2860 руб. в пусковой период. Билет для взрослых посетителей с экскурсией по объектам и разрешением любительской съемки стоит 2600 руб., услуги гида — 1560 руб., наблюдение за пуском — 2250 руб. Посещение космодрома группой из 100 человек с полноценной туристической программой и транспортным обслуживанием в период пусков в «Роскосмосе» оценили в 674 110 руб, то есть 6741 руб. с человека. 

С апреля прошлого года из-за мер по борьбе с коронавирусом ограничен въезд в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Циолковский, которое расположено недалеко от Восточного.

Стоимость посещения космодрома обсуждалась на Конгрессе молодых ученых в Сочи, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Студент МФТИ Иван Утешев рассказал президенту, что тур на космодром Восточный стоит около 100 000 руб., а основная часть суммы платится за оформление бумаг. Путин удивился этому и пообещал разобраться. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных