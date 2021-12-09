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Общество

В МВД назвали самые коррумпированные сферы деятельности в России

Ведомости

В МВД заявили, что финансово-кредитная сфера чаще всего подвергается коррупционным проявлениям. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Курносенко сообщил, что на сегодняшний день можно выделить несколько наиболее коррупционных сфер деятельности: финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства. К такому выводу пришли в ведомстве, опираясь на анализ правоприменительной практики и статистические данные по видам экономической деятельности. Генерал-лейтенант также уточнил, что коррупция нередко выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Курносенко пояснил, что такая ситуация обусловлена тем, что коррупционные отношения связаны с получением прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности.

«Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств», — объяснил он.

В качестве примера генерал-лейтенант привел уголовное дело, которое было возбуждено в Ростове-на-Дону в августе 2021 года. Речь идет о статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по факту завышения сотрудниками Департамента автомобильных дорог и организации дорожного стоимости муниципального контракта на выполнение работ по установке видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением, входящих в АПК «Безопасный город». Общая сумма ущерба, нанесенного государству, была оценена в 300 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных