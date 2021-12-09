В МВД назвали самые коррумпированные сферы деятельности в России
В МВД заявили, что финансово-кредитная сфера чаще всего подвергается коррупционным проявлениям. Об этом в интервью ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
Курносенко сообщил, что на сегодняшний день можно выделить несколько наиболее коррупционных сфер деятельности: финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства. К такому выводу пришли в ведомстве, опираясь на анализ правоприменительной практики и статистические данные по видам экономической деятельности. Генерал-лейтенант также уточнил, что коррупция нередко выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Курносенко пояснил, что такая ситуация обусловлена тем, что коррупционные отношения связаны с получением прибыли в ходе финансово-хозяйственной и надзорной деятельности.
«Одним из главных стимулов, побуждающих к совершению преступлений коррупционной направленности, является возможность получения финансовой, имущественной выгоды или каких-либо преференций. А как раз все вышеперечисленные сферы и отрасли экономики объединяет одно — прохождение значительных денежных средств», — объяснил он.
В качестве примера генерал-лейтенант привел уголовное дело, которое было возбуждено в Ростове-на-Дону в августе 2021 года. Речь идет о статье о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по факту завышения сотрудниками Департамента автомобильных дорог и организации дорожного стоимости муниципального контракта на выполнение работ по установке видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением, входящих в АПК «Безопасный город». Общая сумма ущерба, нанесенного государству, была оценена в 300 млн руб.