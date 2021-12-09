В МВД назвали самые коррумпированные сферы деятельности в России

Курносенко сообщил, что на сегодняшний день можно выделить несколько наиболее коррупционных сфер деятельности: финансово-кредитная cфера, сфера освоения бюджетных средств, потребительского рынка, деятельность органов власти и управления, а также строительства. К такому выводу пришли в ведомстве, опираясь на анализ правоприменительной практики и статистические данные по видам экономической деятельности. Генерал-лейтенант также уточнил, что коррупция нередко выявляется в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.