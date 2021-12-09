РФПИ назвал даты завершения испытаний комбинаций иностранных вакцин со «Спутником»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обозначил даты обнародования результатов испытания комбинаций вакцины от COVID-19 «Спутник» с иностранными вакцинами, сообщает «Интерфакс».
По словам Дмитриева, результаты испытаний «Спутника» и AstraZenecа появятся в конце 2021 — начале 2022 г., комбинации «Спутника» и Pfizer — в 2022 г. Он также пояснил, что первые испытания начали проводиться в феврале 2021 г. В настоящее время исследования проводятся в Азербайджане, Аргентине и ряде других стран. По имеющимся данным, вакцина «Спутник лайт» может более эффективно бустировать другие вакцины по сравнению с их третьими компонентами.
«Например, использование "Спутника" в качестве бустера "Sinopharm" привело к повышению антител клеточного иммунитета в 10 раз у китайской вакцины. Поэтому все эти исследования и комбинации, в том числе в Аргентине, показали и высочайший уровень безопасности и высочайший уровень эффективности, где во всех вакцинах, если их бустирует "Спутник", результирующий иммунитет, и по антителам, и по клеточному иммунитету, выше, чем если бустируют еще одним уколом той же самой вакцины», — добавил Дмитриев.
Глава РФПИ отметил, что Россия является лидером по комбинации «Спутника» с другими препаратами — в Аргентине, к примеру, уже более миллиона человек получили комбинацию российской вакцины с иностранными. По результатам исследований, проведенных в Гондурасе, выяснилось, что комбинация «Спутника» с Pfizer показывает высокий уровень безопасности и эффективности. Дмитриев подчеркнул, что РФПИ располагает такими же данными, которые будут опубликованы, скорее всего, в следующем году. Он также подчеркнул, что результаты исследования показали падение эффективности американской вакцины после 5-6 месяцев после получения.
Российская вакцина уже одобрена в качестве универсального бустера на Филиппинах, в ОАЭ, Бахрейне и других странах. На этой неделе к ним присоединилась Аргентина. «Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.