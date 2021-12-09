РФПИ назвал даты завершения испытаний комбинаций иностранных вакцин со «Спутником»

«Например, использование "Спутника" в качестве бустера "Sinopharm" привело к повышению антител клеточного иммунитета в 10 раз у китайской вакцины. Поэтому все эти исследования и комбинации, в том числе в Аргентине, показали и высочайший уровень безопасности и высочайший уровень эффективности, где во всех вакцинах, если их бустирует "Спутник", результирующий иммунитет, и по антителам, и по клеточному иммунитету, выше, чем если бустируют еще одним уколом той же самой вакцины», — добавил Дмитриев.