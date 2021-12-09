Суд в Москве арестовал задержанного с оружием у школы подростка
Мещанский районный суд Москвы до 6 февраля арестовал 18-летнего молодого человека, задержанного рядом со школой с пневматическим пистолетом и тремя ножами.
Арестованный обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ (попытка совершения хулиганских действий по мотивам ненависти), говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
7 декабря ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что полиция задержала у московской школы 18-летнего молодого человека, который написал во «ВКонтакте», что планирует устроить теракт в школе. При задержании молодого человека полицейские обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.