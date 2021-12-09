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Суд в Москве арестовал задержанного с оружием у школы подростка

Ведомости

Мещанский районный суд Москвы до 6 февраля арестовал 18-летнего молодого человека, задержанного рядом со школой с пневматическим пистолетом и тремя ножами.

Арестованный обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ (попытка совершения хулиганских действий по мотивам ненависти), говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

7 декабря ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что полиция задержала у московской школы 18-летнего молодого человека, который написал во «ВКонтакте», что планирует устроить теракт в школе. При задержании молодого человека полицейские обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Ранее по теме: ТАСС: у школы в Москве задержали подростка с оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных