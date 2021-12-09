Суд в Москве арестовал задержанного с оружием у школы подростка

7 декабря ТАСС сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах, что полиция задержала у московской школы 18-летнего молодого человека, который написал во «ВКонтакте», что планирует устроить теракт в школе. При задержании молодого человека полицейские обнаружили пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.