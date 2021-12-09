Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире

«Эффективность вакцин мРНК, которые используются в США и Европе, резко падает: уже после четырех месяцев она составляет менее 50%, после шести месяцев — менее 30%», — уточнил он. Дмитриев также добавил, что у «Спутника V» гораздо меньше побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами от коронавируса, а серьезные последствия вовсе отсутствуют. Эти данные были получены на основе вакцинации более 100 млн человек за пределами России.