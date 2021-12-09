Глава РФПИ назвал «Спутник V» самой безопасной вакциной в мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» является самой безопасной вакциной от COVID-19 в мире. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».
Дмитриев подчеркнул, что это было подтверждено исследованиями, проведенными в разных странах независимыми учеными. «Спутник» — это самая эффективная, безопасная и долгоиграющая вакцина в мире», — сообщил Дмитриев.
Недавние исследования, которые провели в Венгрии две недели назад, показали, что российская вакцина формирует надежную защиту от смерти из-за коронавируса — 98%. «Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые», — пояснил глава РФПИ.
Дмитриев также подчеркнул, что российская вакцина выигрывает у американской и европейской вакцин по показателям по продолжительности действия эффекта защиты.
«Эффективность вакцин мРНК, которые используются в США и Европе, резко падает: уже после четырех месяцев она составляет менее 50%, после шести месяцев — менее 30%», — уточнил он. Дмитриев также добавил, что у «Спутника V» гораздо меньше побочных эффектов по сравнению с другими вакцинами от коронавируса, а серьезные последствия вовсе отсутствуют. Эти данные были получены на основе вакцинации более 100 млн человек за пределами России.
Ранее Дмитриев рассказал «Интерфаксу», что РФПИ собирается опубликовать данные исследования об испытаниях «Спутника V» в комбинации с другими вакцинами. Результаты испытаний комбинации вакцин «Спутник» и AstraZeneca обнародуют в конце 2021 — начале 2022 г., комбинации «Спутника» и Pfizer — в 2022 г.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. В середине июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) допускал, что российскую вакцину могут зарегистрировать в Евросоюзе осенью.