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Синоптик предупредил о наступлении «сибирских морозов» в Москве

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Сибирские морозы наступят в Москве 10 декабря, в городе будет так же холодно, как в декабре в Новосибирске, Красноярске, Томске и Омске, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Сегодняшние январские морозы — это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона, но тем не менее температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами», — рассказал Тишковец.

10 декабря в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков и северо-восточный и восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. В ночь на пятницу в Москве похолодает до -16-18 градусов, а в Московской области до -15-20, на севере до -23 градусов. Днем в городе прогреется в лучшем случае до -10-12 градусов, отметил Тишковец. 

«Такой температурный фон — аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года», — рассказал синоптик.

В выходные морозы несколько ослабнут, осадков не будет. В субботу ночью ожидается -12 -17, днем до -7-12 градусов. В воскресенье станет немного теплее: ночью -10-15, днем -1-6 градусов, рассказал Тишковец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных