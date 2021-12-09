Синоптик предупредил о наступлении «сибирских морозов» в Москве
Сибирские морозы наступят в Москве 10 декабря, в городе будет так же холодно, как в декабре в Новосибирске, Красноярске, Томске и Омске, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
«Сегодняшние январские морозы — это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона, но тем не менее температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами», — рассказал Тишковец.
10 декабря в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков и северо-восточный и восточный ветер со скоростью 1-6 м/с. В ночь на пятницу в Москве похолодает до -16-18 градусов, а в Московской области до -15-20, на севере до -23 градусов. Днем в городе прогреется в лучшем случае до -10-12 градусов, отметил Тишковец.
«Такой температурный фон — аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года», — рассказал синоптик.
В выходные морозы несколько ослабнут, осадков не будет. В субботу ночью ожидается -12 -17, днем до -7-12 градусов. В воскресенье станет немного теплее: ночью -10-15, днем -1-6 градусов, рассказал Тишковец.