Синоптик предупредил о наступлении «сибирских морозов» в Москве

«Сегодняшние январские морозы — это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона, но тем не менее температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами», — рассказал Тишковец.