В России могут ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

«Мы предлагаем ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Для граждан штраф будет в размере от 500 до 1500 руб., а для индивидуальных предпринимателей предлагается установить повышенные штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.», — сказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.