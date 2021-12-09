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Общество

В России могут ввести штрафы за нарушение правил выгула домашних животных

Ведомости

В Госдуму РФ поступила законодательная инициатива о введении административного наказания за нарушение требований к выгулу домашних животных. Ее авторами стали депутата Мособлдумы, озвучившие предложения на заседании регионального парламента. 

Планируется, что на физических лиц может быть наложен штраф от 500 руб., для юридических лиц — от 3000 руб. 

«Мы предлагаем ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Для граждан штраф будет в размере от 500 до 1500 руб., а для индивидуальных предпринимателей предлагается установить повышенные штрафы в размере от 3000 до 5000 руб.», — сказал председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. 

Повторное нарушение предполагает назначение штрафа на сумму от 1500 до 3000 руб. для физических лиц, от 5000 до 10 000 руб. — для юридических. 

При этом производство по делам об административных правонарушениях предлагается возложить на региональные органы исполнительной власти.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных граждан, которые выгуливают животных вне отведенных для этого мест, в том числе на детских, спортивных площадках, может выступить в качестве эффективной предупредительной меры и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», — добавил Керселян.

Всего в  2020 г. поступило 456 жалоб граждан, а на конец ноября 2021 г. — 367 обращений на ненадлежащее содержание домашних животных. В Мособлдуме подчеркнули, что в большинстве случаев владельцы выгуливали собак без намордников, поводков и в неустановленных местах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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