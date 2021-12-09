Путин сообщил о работе над законом по закреплению в УК понятия пыток

«Вопрос, безусловно, очень важный, я следил за тем, что происходит, за этой информацией, нужно внимательно в этом разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета как раз проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны и которые рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Здесь, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — сказал президент.