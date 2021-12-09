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Путин сообщил о работе над законом по закреплению в УК понятия пыток

Ведомости

Совет Федерации начал работу по внесению изменений в законодательство, которые бы закрепили в Уголовном кодексе понятие состава преступления, такого как пытки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отвечая на вопрос члена СПЧ Евы Меркачевой о пытках в колониях. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления "пытки". Такая работа уже идет, во всяком случае, вопрос в Совете Федерации поднят и над этим работают», — сказал президент. 

Комментируя вопрос Меркачевой о ситуации с обнародованием данных о пытках в колониях и, зачастую отсутствия наказания применившим пытки, Путин заявил, что Центральный аппарат Следственного комитета проводит предварительное расследование. 

«Вопрос, безусловно, очень важный, я следил за тем, что происходит, за этой информацией, нужно внимательно в этом разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета как раз проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны и которые рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Здесь, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли», — сказал президент. 

О пытках в колониях стало известно в начале октября. Правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть материалы со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.

16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статьям об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены обвинения.

25 ноября Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на этот пост замглавы МВД Аркадия Гостева. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Калашников сам подал рапорт об уходе в отставку.

Ранее по теме: Песков объяснил отставку Калашникова с поста директора ФСИН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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