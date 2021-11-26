Песков объяснил отставку Калашникова с поста директора ФСИН

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются. Но еще раз повторяю: это было личное обращение главы ФСИН», — сказал он, при этом положительно ответив на вопрос, можно ли говорить о том, что глава ведомства подал в отставку.