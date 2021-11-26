Песков объяснил отставку Калашникова с поста директора ФСИН
Александр Калашников был снят с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после его личного обращения, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что не стал бы устанавливать прямой связи между увольнением силовика и пытками в колониях, расследование которых сейчас ведется.
«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются. Но еще раз повторяю: это было личное обращение главы ФСИН», — сказал он, при этом положительно ответив на вопрос, можно ли говорить о том, что глава ведомства подал в отставку.
Указ об отстранении Калашникова от должности президент России Владиир Путин подписал 25 ноября. Новым директором ФСИН глава государства назначил занимавшего до вчерашнего дня пост заместителя министра внутренних дел России, генерала-полковника полиции Аркадия Гостева.
Из указа не следовало, по какой причине Калашникова сняли с должности. Однако вчера «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что основной причиной этого стала публикация видео пыток в российских колониях и СИЗО. Эти материалы привели к широкому общественному резонансу, отставке сотрудников данных учреждений и возбуждению уголовных дел. «Коммерсантъ» писал, что на фоне скандала Калашникову рекомендовали подать президенту рапорт об уходе.
В начале октября 2021 г. проект Gulagu.net выложил в сеть видеоматериалы со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Позднее портал сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив интернет-ресурсу предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. 19 октября Песков сообщил, что о ситуации доложили Путину.
После публикации архива 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены, 11 человек привлекли «к строжайшей дисциплинарной ответственности». Начальник управления ФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов ушел в отставку по собственному желанию. 16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статье об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены соответствующие обвинения.