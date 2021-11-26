Газета
Общество

Песков объяснил отставку Калашникова с поста директора ФСИН

Ведомости

Александр Калашников был снят с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после его личного обращения, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что не стал бы устанавливать прямой связи между увольнением силовика и пытками в колониях, расследование которых сейчас ведется.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Сейчас ведутся проверочные и следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Проблемы там действительно имеются. Но еще раз повторяю: это было личное обращение главы ФСИН», — сказал он, при этом положительно ответив на вопрос, можно ли говорить о том, что глава ведомства подал в отставку.

Указ об отстранении Калашникова от должности президент России Владиир Путин подписал 25 ноября. Новым директором ФСИН глава государства назначил занимавшего до вчерашнего дня пост заместителя министра внутренних дел России, генерала-полковника полиции Аркадия Гостева. 

Из указа не следовало, по какой причине Калашникова сняли с должности. Однако вчера «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что основной причиной этого стала публикация видео пыток в российских колониях и СИЗО. Эти материалы привели к широкому общественному резонансу, отставке сотрудников данных учреждений и возбуждению уголовных дел. «Коммерсантъ» писал, что на фоне скандала Калашникову рекомендовали подать президенту рапорт об уходе. 

В начале октября 2021 г. проект Gulagu.net выложил в сеть видеоматериалы со сценами насилия в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Позднее портал сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив интернет-ресурсу предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. 19 октября Песков сообщил, что о ситуации доложили Путину. 

После публикации архива 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены, 11 человек привлекли «к строжайшей дисциплинарной ответственности». Начальник управления ФСИН по Саратовской области полковник Алексей Федотов ушел в отставку по собственному желанию. 16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статье об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены соответствующие обвинения. 

Ранее по теме: Путин отправил в отставку главу ФСИН

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных