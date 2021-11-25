Путин уволил Калашникова с поста главы ФСИН

Путин уволил Калашникова с поста главы ФСИННа его место назначен Аркадий Гостев
Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля. Причина такого решения не указана.
На место Калашникова назначен заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник полиции Аркадий Гостев. Указ об этом Путин подписал сегодня.
Калашников является выходцем из органов госбезопасности, в которых служил с 1987 г., следует из информации на странице ведомства. Его назначили на пост директора ФСИН 8 октября 2019 г. До этого он был начальником управления ФСБ по Красноярскому краю. Сейчас Калашникову 57 лет. Он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, затем Высшие курсы военной контрразведки Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР и Академию Федеральной службы безопасности.
Что касается Гостева, то он занял пост замглавы МВД 16 июня 2012 г. Сейчас ему 60 лет. Свою карьеру начал в 1981 г. на должности милиционера в патрульное-постовой службе в Москве. В 1987 г. окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, а в 2000 г. — Академию управления МВД России. Прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома г. Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности СО УВД ЮАО г. Москвы. Работал в должности замначальника УВД по ЮАО Москвы, с 2006 г. был начальником управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве. В 2010 г. стал замначальника ГУВД по Москве.
Офицальная причина кадровых перестановок не сообщается. Путин снял Калашникова с поста на фоне расследования дел о пытках в колониях, о которых стало известно в начале октября. Тогда правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в туберкулезной тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. О ситуации доложили Путину, рассказал 19 октября журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Архив правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1. В конце октября МВД России объявило его в розыск. Мужчину заочно арестовали по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).
10 ноября и. о. начальника УФСИН Антон Ефаркин рассказал, что после публикации архива 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены, 11 человек привлекли «к строжайшей дисциплинарной ответственности». Начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник Алексей Федотов ушел в отставку самостоятельно.
16 ноября генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в связи с произошедшим возбуждено 12 уголовных дел по статье об изнасилованиях, вымогательствах и превышениях должностных полномочий. Некоторым лицам уже предъявлены соответствующие обвинения. Как ранее заявили в Следственном комитете, преступления против заключенных совершались в Саратовской больнице в период с января 2020 г. по май 2021 г.
При этом 12 ноября основателя Gulagu.net Владимира Осечкина объявили в розыск, его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД. Там говорилось, что Осечкин разыскивается по статье УК, из особых примет — он «переобъявлен» в розыск. Ранее, в 2020 г. ему предъявляли обвинение по делу о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). С 2015 г. он не живет в России.
На фоне расследования уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о совместной с Советом Федерации подготовке законопроекта о введении наказания за применение пыток над заключенными в российских колониях. Авторы инициативы полагают, что подобные деяния следует выделить в отдельный состав преступления и лишать за них свободы на срок до 10 лет. ФСИН поддержала законопроект, писал «Коммерсантъ» 23 ноября.