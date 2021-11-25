Путин уволил Калашникова с поста главы ФСИН

Что касается Гостева, то он занял пост замглавы МВД 16 июня 2012 г. Сейчас ему 60 лет. Свою карьеру начал в 1981 г. на должности милиционера в патрульное-постовой службе в Москве. В 1987 г. окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, а в 2000 г. — Академию управления МВД России. Прошел путь от следователя следственного отдела УВД Советского райисполкома г. Москвы до начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности СО УВД ЮАО г. Москвы. Работал в должности замначальника УВД по ЮАО Москвы, с 2006 г. был начальником управления обеспечения общественного порядка ГУВД по Москве. В 2010 г. стал замначальника ГУВД по Москве.